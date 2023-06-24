Опубликованы кадры военной техники, курсирующей по улицам Ростова
Обстановка в городе крайне напряженная, недавно в центре города прозвучали взрывы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ростове напряженная обстановка, по городу курсирует военная техника. «Звезда» показала кадры из Ростова.
На опубликованном видео вооруженные люди патрулируют территорию, стоят люди с флагами. На улицах оживленно.
Ранее «Звезда» показала кадры из центра города, где сегодня прозвучал хлопок. Толпа людей хлынула в обратном направлении от места, где были слышны звуки.