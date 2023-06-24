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«Звезда» показала обстановку возле Кремля на фоне попытки вооруженного мятежа

Марина Крижановская
03:01 24.06.2023
Наблюдается спокойная обстановка, повсеместно дежурят сотрудники правоохранительных органов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обстановка в центре Москвы, возле Кремля, спокойная. Рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов. Кадры с Тверской улицы показала «Звезда».

Напомнил, в Москве усилены меры безопасности. Под особый контроль взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Сообщалось, что по тревоге подняты подразделения СОБР Росгвардии и ОМОН.

До этого, вечером 23 июня, появились заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесении ударов Вооруженными силами РФ по полевым лагерям и множестве жертв среди ее бойцов. После этого Евгений Пригожин заявил, что не оставит этого и призвал бойцов идти на Москву к Минобороны РФ.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина. По его словам, принимаются все необходимые меры. Также Песков сказал, что глава России круглосуточно получает информацию о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа.

В американских СМИ после появилась информация, что в США внимательно следят за ситуацией в России. Неназванный представитель американских властей отметил, что последние заявления Пригожина «это больше, чем его обычная риторика, это что-то реальное».

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