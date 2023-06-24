Сообщается, что по тревоге подняты подразделения СОБР Росгвардии и ОМОН.

© Фото: Elena Mayorova Global Look Press

Меры безопасности усилены в российской столице. Особо охраняются важнейшие объекты. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Под особый контроль взяты органы власти РФ и объекты транспортной инфраструктуры.

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», - сообщило агентство.

Также указано, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уголовное дело по статье 279 УК РФ. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. Уголовное дело в отношении основателя ЧВК возбуждено по факту организации вооруженного мятежа. По данному преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В ФСБ РФ призывали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Евгения Пригожина и посодействовать его задержанию. Заявления Пригожина в ФСБ назвали «ударом в спину» российским военнослужащим и добавили, что эту провокацию можно расценивать как призыв к началу вооруженного гражданского конфликта.

До этого в МО РФ опровергли заявления Пригожина об ударе по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"».