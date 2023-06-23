Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

По словам представителя Кремля, принимаются все необходимые меры.

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Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации по поводу Пригожина, принимаются все необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее в сети появились сообщения о якобы ударе по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"».

МО РФ прокомментировало ситуацию. В ведомстве заявили, что эта информация является провокацией и не соответствует действительности.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.