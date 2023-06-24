CNN: в США внимательно следят за ситуацией в России

Неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что последние заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются нечто большим, «чем его обычная риторика, это что-то реальное».

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В Соединенных Штатах внимательно следят за ситуацией в России. Об этом информировал телеканал CNN со ссылкой на местного чиновника, представителя администрации.

Отмечено, что за ситуацией, связанной с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК «Вагнер», активно наблюдают в США. Представитель американских властей отметил, что последние заявления Пригожина «это больше, чем его обычная риторика, это что-то реальное». Об этом сообщило ТАСС.

Напомним, в пятницу, 23 июня, вечером появились заявления главы ЧВК о якобы нанесении ударов Вооруженными силами РФ по полевым лагерям ЧВК «Вагнер» и множестве жертв среди ее бойцов. После этого Евгений Пригожин заявил, что не оставит этого и призвал бойцов идти на Москву к Минобороны.

После этого появилась информация от МО РФ с опровержением нанесения ударов по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». Заявления Пригожина были названы провокационными.

Затем Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ. Генпрокуратура РФ пообещала дать оценку действиям Евгения Пригожина. В ГП РФ отметили, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено по факту организации вооруженного мятежа.

Также сообщалось, что в столице России усилены меры безопасности. По по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.