Путин круглосуточно получает информацию о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа

МО РФ, ФСБ, МВД и Росгвардия круглосуточно информируют президента о принимаемых мерах по его поручению в связи с попыткой мятежа.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно получает информацию от российских ведомств касаемо принимаемых мер по его поручению в связи с попыткой вооруженного мятежа.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», - приводят РИА Новости слова Пескова.

Ранее стало известно, что Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов доложил Путину о том, что против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что главе ЧВК «Вагнер» вменяют совершение вооруженного мятежа. Это статья 279 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.