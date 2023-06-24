Песков: режим КТО будет отменен в самое ближайшее время

В Кремле заявили об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер» без дальнейших потерь.

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В ближайшее время все мероприятия, начатые в рамках контртеррористической операции (КТО), будут прекращены. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер» без дальнейших потерь. Он отметил, что была достигнута договоренность о возвращении бойцов «Вагнера» в свои лагеря.

Отмечалось и то, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать с учетом их заслуг в зоне спецоперации. Они и Евгений Пригожин смогут уйти в Белоруссию. Гарантией этого является слово президента России.

Также представитель Кремля заявлял, что не планируется нового обращения Путина в ближайшее время. Утром 24 июня глава государства в видеообращении прокомментировал ситуацию в стране и заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри.