Песков сообщил об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер» без дальнейших потерь
По словам Пескова, ситуацию с ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать без дальнейших потерь в связи с достигнутыми договоренностями о возвращении бойцов в свои лагеря.
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Ситуация с ЧВК «Вагнер» урегулирована без дальнейших потерь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков добавил, что была достигнута договоренность о возвращении «Вагнера» в свои лагеря.
Уголовное дело, ранее возбужденное против Евгения Пригожина, будет прекращено. Главарь ЧВК покинет Россию и уедет в Белоруссию.
Кроме того стало известно, что те бойцы группировки, которые изначально не согласились участвовать в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны.