В стране и мире Песков сообщил об урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер» без дальнейших потерь Елизавета Егорова По словам Пескова, ситуацию с ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать без дальнейших потерь в связи с достигнутыми договоренностями о возвращении бойцов в свои лагеря. © Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Ситуация с ЧВК «Вагнер» урегулирована без дальнейших потерь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков добавил, что была достигнута договоренность о возвращении «Вагнера» в свои лагеря. Уголовное дело, ранее возбужденное против Евгения Пригожина, будет прекращено. Главарь ЧВК покинет Россию и уедет в Белоруссию. Кроме того стало известно, что те бойцы группировки, которые изначально не согласились участвовать в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны. Экспертное мнение и аналитика