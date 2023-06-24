Песков заявил, что нового обращения Путина в ближайшее время не планируется

Днем 24 июня российский президент выступил с обращением, в котором заявил, что в период СВО нужно отбросить любые распри.

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В ближайшее время российский президент Владимир Путин не планирует выступать с обращением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин выступил с обращением 24 июня. Он прокомментировал текущую ситуацию и заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые внутренние распри.

Также пресс-секретарь Президента России отметил, что кадровые перестановки в Минобороны РФ в ходе переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не обсуждались.

Также Песков сообщал о прекращении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу против Евгения Пригожина. Напомним, его возбудило ночью 24 июня Следственное управление ФСБ РФ.

Тогда НАК (Национальный антитеррористический комитет) призвал основателя ЧВК Пригожина прекратить противоправные действия и добавил, что распространяемые им заявления не имеют под собой оснований.