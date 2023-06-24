Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» прекращено, сказал Дмитрий Песков.

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Гарантией этого является слово президента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Пригожин покинет Россию и уедет в Белоруссию. Уголовное дело, возбужденное против него, будет прекращено. Бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут в собственные полевые лагеря.

На протяжении всего дня длились переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным. В итоге командир ЧВК согласился остановить мятеж.