Минобороны России сообщило об отражении трех украинских атак на Шебекино

Враг пытался вторгнуться силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщило об отражении трех атак противника в направлении Шебекино. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Около 3 часов утра по Москве, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино"», - заявил Конашенков.

Российские бойцы отразили вражеские атаки. Армейская авиация ЗВО нанесла по неприятелю 11 ударов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач. Два удара нанесли и тяжелые огнеметные системы.

Враг не нарушил государственной границы России. Это стало возможным благодаря активным действий подразделений ЗВО, предназначенных для прикрытия границы и подразделений ФСБ России.

Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и отброшены обратно.

Игорь Конашенков добавил, что на приграничной территории было уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и один пикап.

Ранее сообщалось, что в здании МВД в Шебекино после удара украинсикх боевиков вспыхнул пожар.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.