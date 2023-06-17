В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Муж Бабушкиной покинул здание суда, где его отправили под домашний арест

Ян Брацкий
17:12 17.06.2023
Накануне в салоне автомобиля Андрея Гацунаева нашли сверток с наркотическим средством массой 0,53 граммов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной увезли из здания суда, где менее часа назад огласили вердикт о его заключении под домашний арест. Сорокапятилетний Андрей Гацунаев подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотических средств. В суде мужчина не признал своей вины и отказался от дачи показаний.

Инцидент произошел накануне на Коровьем Валу в Москве. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился Гацунаев. При осмотре инспекторы обнаружили пакетик с белым порошком. При попытке задержания муж актрисы оказал сопротивление и укусил полицейского за палец.

Ранее сообщалось, что Гацунаев пытался съесть содержимое пакетика. При задержании супруга Бабушкина находилась с ним в машине, к ней у силовиков претензий нет. Женщину допросили и отпустили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:59 В стране и мире
Видео
Люди в плавках и купальниках эвакуировались из ТЦ в Видном из-за пожара
17:39 В стране и мире
Одесситам запретили купаться и есть рыбу из-за обнаруженных инфекций
17:33 В стране и мире
В Киевской области прогремели взрывы
16:38 В стране и мире
Видео
Суд отправил мужа актрисы Бабушкиной под домашний арест
13:38 В стране и мире
В РФ могут прекратить параллельный импорт мобильной техники Samsung и LG
Популярное
Видео
«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
Капитан Курбанов рассказал, как бойцы получили по 100 тысяч рублей за подбитый танк противника
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.