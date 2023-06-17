Муж Бабушкиной покинул здание суда, где его отправили под домашний арест

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Мужа актрисы Кристины Бабушкиной увезли из здания суда, где менее часа назад огласили вердикт о его заключении под домашний арест. Сорокапятилетний Андрей Гацунаев подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотических средств. В суде мужчина не признал своей вины и отказался от дачи показаний.

Инцидент произошел накануне на Коровьем Валу в Москве. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился Гацунаев. При осмотре инспекторы обнаружили пакетик с белым порошком. При попытке задержания муж актрисы оказал сопротивление и укусил полицейского за палец.

Ранее сообщалось, что Гацунаев пытался съесть содержимое пакетика. При задержании супруга Бабушкина находилась с ним в машине, к ней у силовиков претензий нет. Женщину допросили и отпустили.