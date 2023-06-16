Звезду «Беспринципных» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком

Актрису вместе с мужем отправили на медосвидетельствование, а найденный порошок - на экспертизу.

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Звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина и ее муж Андрей Гацунаев задержаны в центре Москвы, правоохранители нашли в автомобиле супругов пакет с белым порошком. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники ГИБДД остановили семейную пару на Коровьем валу и попросили документы. В ходе проверки в машине обнаружили пакетик с белым порошком.

Неизвестное вещество направили на экспертизу, а самих супругов - на медосвидетельствование. Представители актрисы инцидент пока не прокомментировали.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку ввоза в Россию 492 килограммов кокаина из Латинской Америки. Партию изъяли на границе с Белоруссией в Смоленской области.