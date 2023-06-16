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Мужа актрисы Бабушкиной обвиняют в укусе полицейского

Ян Брацкий
18:57 16.06.2023
При задержании Андрей Гацунаев пытался съесть содержимое пакетика с белым порошком и укусил за палец сотрудника ДПС.
Мужа актрисы Бабушкиной обвиняют в укусе полицейского
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Против мужа актрисы Кристины Бабушкиной возбудили уголовное дело. Следствие подозревает Андрея Гацунаева в том, что при задержании сотрудниками полиции он укусил за палец одного из них.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и частью 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств")», - сказали РИА Новости в ГСУ СК России.

Инцидент произошел 16 июня на Коровьем Валу в Москве. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился супруг актрисы. При осмотре полицейские нашли в салоне пакетик с белым порошком. Как сообщает паблик «112», в момент задержания Гацунаев пытался съесть содержимое пакетика и укусил сотрудника полиции. Сейчас с водителем работают следователи. К самой актрисе Театра Ермоловой у силовиков претензий нет.

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