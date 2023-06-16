В стране и мире В Москве отменили спектакль с задержанной с порошком актрисой Бабушкиной Анна Касаткина Причины отмены спектакля не уточняются, зрителям пообещали вернуть деньги. © Фото: Ekaterina Tsvetkova. GlobalLookPress Читайте нас на: Спектакль с участием актрисы Кристины Бабушкиной, задержанной в Москве с пакетом белого вещества, отменили без объяснения причин. Объявление появилось на сайте Театра Ермоловой. «Спектакль "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется», - говорится в сообщении. Причины отмены не уточняются. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть. Ранее звезду сериала «Беспринципные» и ее мужа Андрея Гацунаева задержали в центре Москвы. При проверке документов правоохранители нашли в автомобиле супругов пакет с белым порошком. Экспертное мнение и аналитика