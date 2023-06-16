В Москве отменили спектакль с задержанной с порошком актрисой Бабушкиной
Причины отмены спектакля не уточняются, зрителям пообещали вернуть деньги.
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Спектакль с участием актрисы Кристины Бабушкиной, задержанной в Москве с пакетом белого вещества, отменили без объяснения причин. Объявление появилось на сайте Театра Ермоловой.
«Спектакль "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ", назначенный на сегодня, 16 июня, отменяется», - говорится в сообщении.
Причины отмены не уточняются. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть.
Ранее звезду сериала «Беспринципные» и ее мужа Андрея Гацунаева задержали в центре Москвы. При проверке документов правоохранители нашли в автомобиле супругов пакет с белым порошком.