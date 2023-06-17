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Суд отправил мужа актрисы Бабушкиной под домашний арест

Владимир Рубанов
16:38 17.06.2023
Андрей Гацунаев не признал вину и отказался от дачи показаний, сообщает прокуратура Москвы.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: moscowproc, Telegram
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Суд отправил под домашний арест 45-летнего мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотических средств. Ранее сообщалось, что при задержании сотрудниками полиции он укусил за палец одного из них.

Гацунаев не признал вину и отказался от дачи показаний, сообщает прокуратура Москвы. Сам обвиняемый и его адвокат возражали против заключения под стражу.

Как говорится в материалах дела, 16 июня на улице Коровий Вал полицейские остановили автомобиль, в котором находился обвиняемый. В салоне нашли сверток с наркотическим средством массой 0,53 граммов. После этого обвиняемый, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение и перевозку наркотиков применил насилие в отношении сотрудника ДПС.

Ранее сообщалось также, что в момент задержания Гацунаев пытался съесть содержимое пакетика. После всего случившегося в Москве отменили спектакль с Кристиной Бабушкиной. Причины этого решения не известны.

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