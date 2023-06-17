Зеленский не понял решения африканских лидеров поехать в РФ с мирной инициативой

© Фото: Marcus Golejewski, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логику лидеров стран Африки, которые направились на переговоры в Санкт-Петербург из Киева. Зеленский сказал, что решение об этой поездке «на их стороне», сообщает Reuters.

«Трудно сказать, насколько оно обосновано. Тем не менее, они являются лидерами суверенных государств, так что это их прерогатива», - заявил президент Украины.

В пятницу 16 июня делегация африканских стран представила свой мирный план Владимиру Зеленскому. Африканские лидеры призвали президента Украины завершить конфликт.

В состав делегации вошли президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Республики Сенегал, президент Республики Замбия, премьер-министр Арабской Республики Египет и специальный представитель президента Республики Уганда и глава канцелярии президента Конго.

Во время поездки власти Польши больше суток не выпускали из самолета охрану президента ЮАР. Варшава объяснила арест самолета наличием на борту опасных материалов.

В субботу 17 июня группа африканских лидеров встретится с Владимиром Путиным. Кроме того, ожидается отдельная встреча российского лидера с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.