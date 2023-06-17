Главы шести стран Африки прибыли в Петербург для встречи с Путиным

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что в ПМЭФ-2023 приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц.

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Главы шести африканских стран прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на итоговой пресс-конференции Международного экономического форума - 2023 сообщил советник главы Российского государства, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков.

Он отметил, что в общей сложности в форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц.

«А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом», - приводит его слова ТАСС.

Оргкомитет форума также сообщил, что на ПМЭФ в этом году было заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран Африки, которые побывали 16 июня в Киеве, в субботу прибудут в город на Неве. Представитель Кремля отметил, что стороны изложат друг другу свое видение ситуации на Украине.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса после переговоров с украинским президентом заявил, что лидеры африканских стран указали Владимиру Зеленскому на необходимость как можно скорее закончить вооруженный конфликт.