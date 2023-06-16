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Власти Польши больше суток не выпускают из самолета охрану президента ЮАР

Максим Крюков
13:54 16.06.2023
Репортер портала News24 рассказал, что пассажиры и экипаж самолета не покидали лайнер примерно с 23.00 среды, когда борт вылетел из Йоханнесбурга.
Власти Польши больше суток не выпускают из самолета охрану президента ЮАР
© Фото: Straz_Graniczna, Twitter
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Польские власти фактически арестовали самолет южноафриканской государственной авиакомпании South African Airways, на борту которого находятся охрана президента ЮАР и журналисты президентского пула. Об этом сообщил репортер портала News24 Питер ду Тойт, отметив, что пассажирам не дают покинуть лайнер уже более суток.

По словам корреспондента, воздушное судно до сих пор находится на стоянке для самолетов, пассажиры и экипаж вынуждены оставаться внутри. Он также рассказал, что люди не покидали самолет примерно с 23.00 среды, 14 июня, когда борт вылетел из аэропорта Йоханнесбурга. Несмотря на то что посольство южноафриканского государства в Польше обеспечивает доставку продуктов питания, люди уже находятся на исходе сил, поскольку оказались буквально заперты в салоне с отключенной вентиляцией и не имеют возможности соблюдать личную гигиену.

«Это самый серьезный инцидент за все время поездки. Это кошмар, столько людей застряли в самолете», - передает RT слова журналиста из пула президента ЮАР.

Корреспондент заявил, что сейчас на борту находятся около 100 человек. По его словам, сотрудник варшавской полиции обыскал женщину с дипломатическим паспортом, невзирая на то, что она его показала. По мнению репортера, у данного инцидента точно будут серьезные последствия.

Сам президент ЮАР Сирил Рамапоса сегодня прибыл в Киев. У него запланированы переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Несколько часов назад стало известно, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. Некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в городе прогремели взрывы.

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