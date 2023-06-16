Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт на Украине
Лидеры африканских стран указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость как можно скорее закончить вооруженный конфликт.
«Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее», - цитирует РИА Новости президента ЮАР Сирила Рамафосу.
Лидер южноафриканского государства прибыл с визитом в Киев в пятницу. При этом, ранее стало известно, что власти Польши арестовали самолет с сопровождающими президента ЮАР. На борту больше суток томятся около 100 человек. По мнению официальной Варшавы, самолет задержан из-за якобы опасных материалов и незаявленных пассажиров.
Ранее президент Владимир Путин назвал своего украинского коллегу позором еврейского народа. По мнению российского лидера, Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов.