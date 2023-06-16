В стране и мире Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт на Украине Ян Брацкий Ранее Владимир Путин отметил, что в Киеве и на Западе публично отказались от мирного урегулирования конфликта. © Фото: Zhang Yudong, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Лидеры африканских стран указали президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость как можно скорее закончить вооруженный конфликт. «Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее», - цитирует РИА Новости президента ЮАР Сирила Рамафосу. Лидер южноафриканского государства прибыл с визитом в Киев в пятницу. При этом, ранее стало известно, что власти Польши арестовали самолет с сопровождающими президента ЮАР. На борту больше суток томятся около 100 человек. По мнению официальной Варшавы, самолет задержан из-за якобы опасных материалов и незаявленных пассажиров. Ранее президент Владимир Путин назвал своего украинского коллегу позором еврейского народа. По мнению российского лидера, Владимир Зеленский своими действиями прикрывает неонацистов. Экспертное мнение и аналитика