Польша объяснила арест самолета с охраной президента ЮАР наличием на борту опасных материалов

© Фото: Польши Алексей Витвицкий, РИА Новости

Самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамопосы задержали из-за наличия на борту якобы опасных материалов и незаявленных пассажиров. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

«Ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной», - цитирует РИА Новости заявление польского внешнеполитического ведомства.

Польские дипломаты напомнили, что уведомляли южноафриканскую сторону о всех формальностях и требованиях для въезда.

Ранее стало известно о том, что Варшава фактически арестовала самолет южноафриканской авиакомпании. На борту находились президент ЮАР и его сопровождающие. Пассажиры более суток не могут выйти из лайнера. По словам находящегося на борту корреспондента, в салоне около 100 человек, они измотаны и у случившегося будут очень серьезные последствия.