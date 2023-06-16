Песков допустил двусторонние контакты Путина и президента ЮАР Рамафосы

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В ходе визита в Россию делегации лидеров стран Африки могут состояться двусторонние контакты президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Президент ЮАР на пресс-конференции в Киеве заявил о намерении обсудить с Путиным саммит БРИКС, сообщает ТАСС. По его словам, по саммиту есть «нерешенные вопросы». Ранее в ЮАР заявляли, что иммунитет по БРИКС не распространяется на ордера Международного уголовного суда.

Представители африканских государств, которые побывали в пятницу в Киеве, прибудут в Санкт-Петербург в субботу, 17 июня, сообщил ранее пресс-секретарь президента России. По его словам, африканские лидеры обменяются с Путиным мнениями по урегулированию ситуации на Украине.

Главы МИД БРИКС выступили в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта. Известно, что перед поездкой в Киев и Петербург президент ЮАР Сирил Рамафоса обсуждал предложения африканских стран с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.