Главы Индии и ЮАР обсудили по телефону мирную инициативу по Украине

© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress

Лидеры Индии и Южно-Африканской Республики обсудили мирную инициативу стран Африки по конфликту на Украине. Так, между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой состоялся телефонный разговор.

Отмечено, что лидеры двух стран обменялись взглядами по множеств региональных и глобальных вопросов, имеющих обоюдный интерес. Например, по сотрудничеству в БРИКС в контексте председательства ЮАР в организации в этом году. Соответствующий пресс-релиз опубликовал МИД Индии.

«Президент Рамафоса уведомил премьер-министра (Моди. - Прим. ред.) о мирной инициативе африканских лидеров. Отмечая, что Индия поддерживала все инициативы, нацеленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине. Премьер-министр подтвердил последовательный призыв Индии к диалогу и дипломатии как пути вперед», - гласит опубликованная информация.

Вместе с тем президент ЮАР выразил полную поддержку инициативам Индии в рамках ее текущего председательства в G20.

Ранее, в мае, глава МИД России Сергей Лавров заявлял. что не видел мирного плана по Украине, подготовленного партнерами из Африки и Южной Америки. Он отметил, что «ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели».

Министр Лавров добавил, что РФ ответила на обращения от латиноамериканских, африканских друзей и что «мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка».