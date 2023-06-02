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Главы МИД БРИКС выступили в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта

Анна Касаткина
04:00 02.06.2023
Встреча министров прошла 1 июня в Кейптауне.
Главы МИД БРИКС выступили в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта
© Фото: Vishal Bhatnagar, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Министры иностранных дел стран БРИКС выступили в поддержку мирного урегулирования ситуации на Украине и полного выполнения всеми сторонами зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в Кейптауне.

«Они (министры. - Прим.ред.) с одобрением отметили предложения посредничества, направленные на мирное разрешение конфликта путем диалога и дипломатии», - цитирует заявление ТАСС.

Согласно ему, участники встречи также призвали «к полному и эффективному выполнению» зерновой сделки и подчеркнули важность поставок зерна и удобрений тем, кто находится в нужде.

Встреча глав МИД прошла 1 июня в Кейптауне под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. В ней принимал участие глава МИД России Сергей Лавров. Южно-Африканская Республика стала финальной точкой африканского турне Лаврова, в ходе которого он посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.

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