Песков: завтра лидеры стран Африки приедут из Киева в Петербург

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Представители африканских государств, которые побывали 16 июня в Киеве, завтра прибудут в Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они изложат свое видение президенту, а президент изложит свое видение им. Президент сказал, что он был, есть и будет оставаться открытым для контактов. Вот эти контакты завтра и состоятся», - сказал Дмитрий Песков.

Главы государств и правительств стран Африки прибыли 16 июня на Украину. При этом сообщалось, что в Польше был задержан рейс, на котором летели команды службы безопасности и СМИ ЮАР. В то же время в офисе президента этой страны Сирила Рамафосы отметили, что визит проходит по плану.

Представители африканских стран прибыли в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским африканский мирный план. Ранее сообщалось, что главы Индии и ЮАР обсудили по телефону мирную инициативу по Украине. В то же время глава МИД РФ заявлял в мае о готовности Москвы к контактам, но уточнял, что РФ пока не видела мирный план от африканских партнеров.