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В МИД ЮАР заявили, что иммунитет по БРИКС не распространяется на ордера МУС

Андрей Аркадьев
12:42 30.05.2023
Иммунитеты призваны защитить конференцию и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции.
В МИД ЮАР заявили, что иммунитет по БРИКС не распространяется на ордера МУС
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Дипломатический иммунитет, который Южно-Африканская Республика (ЮАР) предоставила участникам встречи стран БРИКС, не отменяет действие ордеров, которые выдает Международный суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на МИД ЮАР.

В ведомстве подчеркнули, что предоставление иммунитета - стандартная практика.

«Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции», - отметили в МИД.

На днях СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС, выдавшим ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

МУС выносит решение на основании Римского статута. Суд финансируют более 120 государств. Он также получает добровольные взносы от международных организаций, частных лиц и компаний.

Отметим, что Россия не признает юрисдикцию Международного суда в Гааге. Соединенные Штаты также официально не являются государством - членом МУС. Помимо США, к нему не присоединились Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Индия и ряд других государств.

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