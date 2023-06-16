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Путин: использование ядерного оружия возможно при создании угрозы существованию России

Ян Брацкий
18:00 16.06.2023
Российский лидер напомнил, что у России тактического ядерного оружия больше, чем у стран НАТО. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к идее применения тактического ядерного оружия. У России эта возможность есть, если будет создана угроза самому существованию страны, напомнил президент на полях Петербургского экономического форума.

«У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО, и они об этом знают и склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят», - заявил Путин.

Президент напомнил о переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко и передаче Минску части тактического ядерного оружия. До конца года Путин пообещал закончить эту работу, чтобы те, кто задумывается о нанесении России стратегического поражения, не забывали об этом обстоятельстве.

«Зачем нам весь мир пугать? Я уже сказал, что использование крайних средств возможно, если создастся угроза российской государственности. В этом случае мы все силы и средства, которые находятся в нашем распоряжении, будем использовать», - пообещал президент России.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости увеличения расходов на оборону. Как уточнил глава государства, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность страны. Путин добавил, что вложения в оборонный сектор оправдывают себя в том числе и с экономической точки зрения. 

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