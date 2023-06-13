Лукашенко пообещал без колебаний применить российское ТЯО, если будет агрессия против Белоруссии

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, «вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие».

© Фото: Минобороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него не будет никаких колебаний по применению тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае чьей-либо агрессии против республики.

«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», - сказал он о причинах размещения ТЯО на территории республики.

Белорусский лидер также выразил мнение, что «вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие», подчеркнув, что ТЯО является «оружием сдерживания».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие в Белоруссии начнут размещать уже в следующем месяце. Он сказал об этом на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. Глава Российского государства уточнил, что подготовка сооружений, необходимых для размещения ядерного оружия на территории республики, завершится 7-8 июля.