Президент России подчеркнул, что оборонные расходы должны быть увеличены ради обеспечения безопасности страны.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна увеличивать расходы на оборону. Он сделал это на своем выступлении в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как уточнил российский президент, это необходимо для того, чтобы обеспечить свою безопасность.

Путин добавил, что вложения в оборонный сектор оправдывают себя в том числе и с экономической точки зрения.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ заявил, что Киев не готов к реальному урегулированию ситуации.