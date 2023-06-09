Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле

Владимир Путин уточнил, что подготовка сооружений, необходимых для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии, завершится 7-8 июля.

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Президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие в Белоруссии начнут размещать уже в июле. Он сказал об этом на встрече с Александром Лукашенко в Сочи.

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались. 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятие, связанное с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», - заметил Путин.

Ранее сообщалось, что вчера утром президент России получил доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении.

Также Владимир Путин назвал варварской акцией разрушение Каховской ГЭС украинскими боевиками.