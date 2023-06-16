Армия «Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие Тимур Шерзад Владимир Путин назвал российский ядерный арсенал конкурентным преимуществом. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин прокомментировал желание стран НАТО сократить российское ядерное оружие. «У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают, и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им», - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. Характеризуя превосходство России в сфере ядерных вооружений, президент отметил, что это - конкурентное преимущество страны. Ранее Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как и «Леопарды», если НАТО поставит их киевскому режиму. Экспертное мнение и аналитика