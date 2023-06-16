«Хрен им»: Путин прокомментировал мечты НАТО сократить российское ядерное оружие
Владимир Путин назвал российский ядерный арсенал конкурентным преимуществом.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал желание стран НАТО сократить российское ядерное оружие.
«У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают, и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им», - сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
Характеризуя превосходство России в сфере ядерных вооружений, президент отметил, что это - конкурентное преимущество страны.
Ранее Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как и «Леопарды», если НАТО поставит их киевскому режиму.