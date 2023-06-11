Лидер грузинской партии Тархан-Моурави назвал маргиналами противников возобновления авиасообщения с РФ

Политический деятель обратил внимание, что под воздействием пропаганды Запада выросло определенное поколение людей, «которые еще не американцы, но уже и не грузины», «потерянные люди». Он назвал одной из больших проблем власти отсутствие работы с этой частью населения.

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По мнению председателя партии «Альянс патриотов Грузии» Давида Тархан-Моурави, большая часть грузинского общества к изменениям в межгосударственных отношениях с Россией «очень положительно отнеслась». Противников отмены Россией визового режима и возобновления ею авиасообщения с Грузией политик назвал «очень маргинальной группой людей».

Напомним, в 2019 году был введен запрет на авиасообщение с Грузией, а еще раньше - в 2000-ом - визовый режим с данной кавказской республикой. В 2023 году, 10 мая, президент России Владимир Путин отменил своим указом данные запреты.

Буквально через несколько дней, 19 мая, у парламента Грузии собрались несколько сотен протестующих против авиасообщения с Россией. Агрессивно настроенные демонстранты выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбления, перекрыли проезжую часть и свистели. Многие из них были завернуты в украинские и американские флаги.

Давид Тархан-Моурави добавил, что люди, которым не нравятся такого рода изменения, принадлежат к определенному поколению, взращенному «под воздействием такой пропаганды». Он отметил, что «этих людей не большинство и даже не меньшинство. Своим видением ситуации в Грузии он поделился в беседе со «Звездой».

«Понятно с другой стороны, что в Грузии есть люди, которым это не нравится. В Грузии есть часть населения, которая очень антироссийски настроена, у этого есть свои причины. Эти люди говорят, что не надо авиасообщения, но автомобили ездят, маршрутные такси ездят, автобусы ездят и какая разница, будет авиасообщение или нет. Это из пальца высосанный вопрос. Они просто не хотят никаких отношений с Россией. Но этих людей не большинство и даже не меньшинство, это очень маргинальная группа людей. Хотя она какие-то там протестные акции устраивает», - рассказал Давид Тархан-Моурави.

Председатель политической партии указал, что под воздействием западной пропаганды выросло определенное поколение людей, которые «не очень хорошо осознают, что такое быть грузином».

«Это люди, которые еще не американцы, но уже и не грузины. Потерянные люди, с ними надо работать. Я считаю, что одна из больших проблем власти - это то, что они не работают с этой частью населения. Эта часть, на которую будут полагаться и делать акцент псевдолиберальные силы, или неоконсерваторы, или группа Маккейна, или другие. Именно эта часть опротестовывает полеты, или отмену виз, или выступает за НАТО, против нейтралитета. На сегодня это пока еще не решающая часть, но определенная сила и это надо понять», - пояснил политик.

Напомним, градоначальник Тбилиси Каха Каладзе резко отозвался о противниках возобновления прямого авиасообщения с Россией. Он назвал их обыкновенными лицемерами, добавив, что власти помнят «их заявления в связи с приездом туристов». Мэр Каладзе спросил: «Что плохого в том, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны?».