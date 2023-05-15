Вступил в силу безвизовый режим для въезжающих в РФ граждан Грузии

Для въезда в РФ на срок до 90 дней грузинским гражданам потребуется только паспорт.

© Фото: Александр Имедашвили, Sputnik, РИА Новости

У грузинских граждан с сегодняшнего дня появилась возможность посещать Россию без оформления виз. Указ российского президента Владимира Путина отменил визовый режим, который действовал с 2000 года.

Теперь грузины могут въезжать в Россию на срок до 90 дней - для этого им нужно только показать паспорт на таможне.

Как ранее разъяснили в Министерстве иностранных дел России, грузинские граждане, которые собираются оставаться в России более 90 дней для обучения, работы или просто проживания, должны въезжать на территорию России по визам.

Ранее стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Впоследствии в Вашингтоне пригрозили грузинским компаниям санкциями из-за авиасообщения с РФ.