У парламента Грузии собрались несколько сотен протестующих против авиасообщения с Россией

Сегодня в аэропорту Тбилиси совершил посадку первый за четыре года самолет с российскими туристами, рейсы будут осуществляться ежедневно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сотни протестующих осадили грузинский парламент в Тбилиси. Демонстранты выступают против возобновления прямого авиасообщения с Москвой. Собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги и оскорбления, перекрывают проезжую часть, свистят. Многие из агрессивно настроенных демонстрантов завернуты в украинские и американские флаги.

Акция у стен парламента стала продолжением потасовок в аэропорту Тбилиси, где сегодня приземлимся первый за четыре года самолет с российским туристами. Отдыхающих встретили журналисты и провокаторы, выкрикивающие оскорбления. Полиция задержала несколько человек.

На этой неделе авиационные власти двух стран согласовали правила прямых перелетов и приступили к продаже билетов. Кроме того, президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, прибывающих в Россию на срок не более 90 суток.