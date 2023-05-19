У парламента Грузии собрались несколько сотен протестующих против авиасообщения с Россией
Сотни протестующих осадили грузинский парламент в Тбилиси. Демонстранты выступают против возобновления прямого авиасообщения с Москвой. Собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги и оскорбления, перекрывают проезжую часть, свистят. Многие из агрессивно настроенных демонстрантов завернуты в украинские и американские флаги.
Акция у стен парламента стала продолжением потасовок в аэропорту Тбилиси, где сегодня приземлимся первый за четыре года самолет с российским туристами. Отдыхающих встретили журналисты и провокаторы, выкрикивающие оскорбления. Полиция задержала несколько человек.
На этой неделе авиационные власти двух стран согласовали правила прямых перелетов и приступили к продаже билетов. Кроме того, президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, прибывающих в Россию на срок не более 90 суток.