Из Внуково вылетел первый с 2019 года самолет Москва - Тбилиси

Несколько дней назад был отменен визовый режим для граждан Грузии.

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Этим утром из Москвы в Тбилиси отправился первый за четыре года пассажирский самолет - страны возобновили авиасообщение. Борт вылетел из аэропорта Внуково.

В грузинской делегации, которая вела в Москве диалог по этому вопросу, назвали просьбой народа возобновить авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Председатель организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили в беседе со «Звездой» также отметил важность этого события для экономики страны.

Несколько дней назад был отменен и визовый режим для граждан Грузии. Таким образом, документ не потребуется тем грузинским гражданам, у которых поездка в РФ не превышает 90 дней.

Напомним, что ранее в Госдепартаменте Соединенных Штатов предупредили, что грузинские компании могут ожидать рестрикции за авиасообщение с РФ.