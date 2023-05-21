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Мэр Тбилиси Каладзе назвал лицемерами противников прямого авиасообщения с Россией

Анна Касаткина
17:44 21.05.2023
Каха Каладзе напомнил протестующим о живущих в России грузинах.
Мэр Тбилиси Каладзе назвал лицемерами противников прямого авиасообщения с Россией
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал лицемерами тех, кто протестует против возобновления авиасообщения с Россией. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Они обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том... если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны?», - цитирует Каладзе ТАСС.

Мэр подчеркнул, что в России живет очень много грузин, и неясно, что плохого в том, что они будут добираться на родину прямыми рейсами.

Первый с 2019 года рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая. За несколько дней до этого президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, чья поездка в Россию не превышает 90 дней.

В аэропорту Тбилиси самолет из России встречали митингующие, они пытались прорваться через оцепление. Кроме того, протестующие против возобновления сообщения также собирались возле грузинского парламента.

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