Сальдо сообщил, что из затопленных районов Херсонской области эвакуировали 7 тысяч человек

По последней информации, после разрушения электростанции погибли шесть человек, также многие пострадали и были доставлены в больницу.

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Число людей, эвакуированных после наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС, возросло до 7 тысяч. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тыс. человек (из них детей – 323, маломобильных граждан – 112), в том числе за сутки – 902 человека», - пишет он.

По словам Сальдо, 77 пострадавших были госпитализированы. Также, как сообщалось ранее, 6 человек погибли в результате бедствия.

Ущерб из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции власти региона оценили в 11,5 миллиардов рублей. И, как отметил глава правительства региона Андрей Алексеенко, эта сумма может быть не окончательной.

Напомним, 6 июня стало известно о разрушении верхней части Каховской ГЭС в результате обстрела боевиков. Вскоре после этого вода хлынула в город Новая Каховка и затопила территории. На данный момент от наводнения пострадали несколько населенных пунктов, МЧС ведет активную работу по эвакуации жителей.