Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении верхней части Каховской ГЭС при обстреле

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев добавил, что после разрушения ГЭС уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению.

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Верхняя часть Каховской ГЭС оказалась разрушена в результате обстрела. Об этом РИА Новости сообщил мэр Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», - сказал РИА Новости Леонтьев.

Леонтьев добавил, что ниже по течению наблюдается повышение уровня воды на 2,5 метра. На кадрах видно, что после разрушения верхней части ГЭС потоки воды хлынули с большой силой на следующий уровень.

При этом, по словам мэра, потребности в эвакуации населения Новой Каховки нет, однако все городские службы находятся в готовности для принятия срочных решений.

Напомним, 6 ноября 2022 года украинские боевики обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS. Пять ракет удалось сбить при помощи ПВО, однако еще одна попала в шлюз дамбы, из-за чего возникли разрушения.

В Херсонской области делали предупреждение, что подрыв Каховской ГЭС грозит затоплением тысячам жителей населенных пунктов, расположенных вдоль береговой линии вниз по течению. В таком случае скорость волн будет достигать порядка 60-70 километров в час.