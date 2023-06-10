Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей

По словам главы правительства региона Алексеенко, эта сума может быть далеко не окончательной.

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Сумма ущерба в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области, по предварительным данным, составит 11,5 миллиардов рублей и может в дальнейшем вырасти. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Согласно его публикации в Telegram-канале, завершен предварительный расчет ущерба, который нанесли украинские боевики по инфраструктуре области.

«Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", - написал Алексеенко.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в Киеве назвали невозможным расследование подрыва Каховской ГЭС. О «невозможности» расследования подрыва сообщил постпред Киева при ООН Сергей Кислица.