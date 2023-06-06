Новую Каховку затопило после прорыва Каховской ГЭС

О затоплении города сообщил его мэр Владимир Леонтьев.

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Новая Каховка оказалась затоплена после прорыва Каховской гидроэлектростанции. Авария вызвала подъем уровня воды. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

«Посмотрите, что творится за окном: город затоплен», - заявил Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1».

По данным экстренных служб, на данный момент подтоплено около 600 домов. Вода поднялась до 10-11 метров, максимальный уровень поднятия может составить до 12,5 метра.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что крупная эвакуация жителей Херсонской области из-за прорыва плотины не потребуется. Сальдо добавил, что разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. В результате оказались смыты поля вдоль побережья и нарушена часть инфраструктуры.