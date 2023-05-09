Легендарные «Катюши» встали в строй Парада Победы в Санкт-Петербурге

Съемочная группа «Звезды» впервые будет вести репортаж с Парада Победы с крыши Главного штаба Эрмитажа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Парад Победы сегодня пройдет в Санкт-Петербурге. Годовщину Великой Победы в Северной столице всегда отмечают масштабно. Этому городу суждено было пережить ужасы блокады и выстоять под натиском врага.

В этим минуты последние приготовления к Параду Победы проходят в Санкт-Петербурге. В механизированной колонне на Миллионной улице уже выстроились более восьмидесяти образцов военной техники, которая пройдет по Дворцовой площади. Впервые очень много техники исторической: танк Т-34, полуторки, броневики, впервые на Дворцовую площадь выйдут легендарные «Катюши».

Съемочная группа «Звезды» впервые будет вести репортаж с крыши Главного штаба Эрмитажа.

Экипажи и пешие расчеты - около полутора тысяч военнослужащих - ждут отмашки, чтобы начать праздничный марш. Военнослужащие готовят технику к параду: чернение колес - на каждое уходит 150 граммов состава специальной краски. Техника прошла душ и сверкает боками.

Ранее сообщалось, что в Москве колонна военной техники выдвинулась в центр столицы из парка «Печатники» для участия в Параде Победы на Красной площади.