В нескольких городах Испании прошла акция «Бессмертный полк»

По улицам испанских городов прошлись дети и взрослые с российскими флагами и портретами своих родственников.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Акция «Бессмертного полка» прошла в нескольких испанских городах. В Мадриде несколько сотен человек дошли до одной из центральных площадей города, а в Альмерии шествие происходило среди пальм.

На мероприятии раздавали георгиевские ленточки, люди ходили с флагами и баннерами, пели песни военных лет. В финале акции выступили организаторы и участники мероприятия.

Наряду с Испанией, «Бессмертный полк» прошелся в других странах мира. Например, в Южной Корее, в Аргентине и в Австралии.

В Камбодже участники возложили цветы к обелиску Павшим воинам, зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.