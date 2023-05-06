Поэтесса Долгарева рассказала, что Прилепин возвращался к семье из зоны СВО, когда его авто подорвали

На днях у писателя закончилась командировка и он возвращался домой из зоны боевых действий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина произошел, когда он возвращался к семье после полугода службы в зоне спецоперации. Об этом «Звезде» рассказала поэтесса Анна Долгарева.

«Я знаю, что он до этого полгода отслужил в зоне специальной военной операции, в составе батальона Росгвардии "Оплот"... Это действительно воюющий, рабочий батальон... Мне Француз (основатель батальона "Оплот" Сергей Завдовеев. - Прим.ред.) рассказывал, что Захар служит, тянет лямку наравне со всеми», - рассказала она.

Долгарева пояснила, что командировка у Прилепина, наряду с его сослуживцами, закончилась на днях.

«Ему безопаснее, получается, было в ЛДНР», - заключила она.

Автомобиль Захара Прилепина подорвали днем в субботу в поселке Пионерское Нижегородской области. Предварительно, за писателем следили и подложили под капот взрывчатку, когда он находился в кафе. Прилепин получил переломы обеих ног и находится в тяжелом состоянии, его эвакуировали в нижегородскую областную больницу вертолетом санавиации. Дочь Прилепина, которая была вместе с ним, не пострадала, так как вышла из машины за несколько минут до взрыва.