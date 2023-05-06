СК показал огромную воронку на месте подрыва автомобиля с Прилепиным

Судя по кадрам, взрыв был настолько сильный, что авто разделило на две части.

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Следственный комитет России показал фото автомобиля Захара Прилепина, подорванного под Нижним Новгородом.

Судя по кадрам, взрыв был настолько сильный, что авто разделило на две части. На месте образовалась огромная воронка.

По данным Mash, после того, как СВУ сработало, осколки разбросало в радиусе 30 метров. Прилепин находится в тяжелом состоянии, его водитель погиб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать произошедшее. Он заявил «Звезде», что в настоящее время не располагает всей информацией о подрыве.