РБК: на месте взрыва авто Прилепина образовалась огромная воронка

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На месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области образовалась воронка диаметром около полутора метров, взрывное устройство прикрепили под капот машины. Об этом сообщает источник РБК.

По словам собеседника издания, взрывное устройство под капот автомобиля прикрепили , пока Прилепин находился в кафе. Отмечается, что за писателем могли следить по дороге, так как он ехал из Луганской Народной Республики и остановился в Нижнем Новгороде. Взрыв был такой силы, что на его месте образовалась воронка диметром в полтора метра. По данным SHOT, обломки авто разлетелись на 50 метров.

По данным Telegram-канала Mash, Прилепин находится в тяжелом состоянии - у него сломаны обе ноги. Губернатор Нижегородский области Глеб Никитин отметил, что Прилепин «в порядке» и сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.