РИА Новости: у Прилепина переломы и сотрясение мозга
После взрыва писатель был в сознании, но не понял, что произошло.
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В результате взрыва Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Как пишет Mash, писателю на месте наложили шины и бандаж на сломанную ногу. Также паблик отмечает, что Прилепина перевезли в региональную клиническую больницу имени Семашко.
Ранее сообщалось, что после взрыва писатель был в сознании, но не понял, что произошло. На месте ЧП образовалась огромная воронка. Также была информация, что вместе с Прилепиным в машине ехала его дочь, но она покинула авто за несколько минут до взрыва.