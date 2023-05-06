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РИА Новости: у Прилепина переломы и сотрясение мозга

Иван Линдеманн
13:29 06.05.2023
После взрыва писатель был в сознании, но не понял, что произошло.
РИА Новости: у Прилепина переломы и сотрясение мозга
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В результате взрыва Захар Прилепин получил переломы и сотрясение мозга. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Как пишет Mash, писателю на месте наложили шины и бандаж на сломанную ногу. Также паблик отмечает, что Прилепина перевезли в региональную клиническую больницу имени Семашко.

Ранее сообщалось, что после взрыва писатель был в сознании, но не понял, что произошло. На месте ЧП образовалась огромная воронка. Также была информация, что вместе с Прилепиным в машине ехала его дочь, но она покинула авто за несколько минут до взрыва.

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