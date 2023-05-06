Baza: дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва

По данным СМИ, писатель тяжело ранен. Его доставили в больницу.

© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Дочь Захара Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва, пишет Telegram-канал Baza.

По их данным, она, писатель и водитель ехали в деревню Пионерское. Девочка вышла из машины, и чуть позже прогремел взрыв. Как пишет Mash, за Прилепиным следили и дождались, когда он высадит из машины дочь.

РБК отмечает, что сразу после взрыва писатель находился в сознании. SHOT сообщает - Прилепин пока не понимает, что произошло.