По горячим следам задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву машины с Прилепиным

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Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Захаром Прилепиным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также, по ее словам, в Нижегородскую область направлена группа наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД.

По последним данным, Захар Прилепин в результате взрыва получил переломы и сотрясение мозга. Дочь, которая ехала вместе с ним, выжила - она успела выйти из машины за несколько минут до инцидента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в курсе произошедшего.