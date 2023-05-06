Нижегородский губернатор Никитин заявил, что у Прилепина «незначительные переломы»
После покушения у Захара Прилепина есть «незначительные переломы», его здоровью больше ничего не угрожает. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет», - сказал он.
По словам Никитина, медики оказывают Прилепину всю необходимую помощь.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали днем в субботу в поселке Пионерское Нижегородской области. Предварительно, за писателем следили и подложили под капот взрывчатку, когда он находился в кафе. Прилепин получил переломы обеих ног и сотрясение, его эвакуировали в нижегородскую областную больницу вертолетом санавиации. Дочь Прилепина, которая была вместе с ним, не пострадала, так как вышла из машины за несколько минут до взрыва. По горячим следам мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, задержали, сообщили в МВД.