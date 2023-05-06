Песков в курсе покушения на Прилепина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков знает о покушении на писателя Захара Прилепина, но не располагает какой-либо дополнительной информацией. Об этом он сказал в комментарии «Звезде».
«Да, но я не знаю, в каком он состоянии, не могу комментировать», - заявил Песков в ответ на соответствующую просьбу корреспондента.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали днем в субботу в поселке Пионерское Нижегородской области. Предварительно, за писателем следили и подложили под капот его авто взрывчатку, когда он находился в кафе. Прилепин получил переломы обеих ног и сотрясение. Он находится в тяжелом состоянии, его эвакуировали в нижегородскую областную больницу вертолетом санавиации. Дочь Прилепина, которая была вместе с ним, не пострадала, так как вышла из машины за несколько минут до взрыва.