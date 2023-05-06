Песков в курсе покушения на Прилепина

«Да, но я не знаю, в каком он состоянии, не могу комментировать», - заявил Песков в ответ на соответствующую просьбу корреспондента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков знает о покушении на писателя Захара Прилепина, но не располагает какой-либо дополнительной информацией. Об этом он сказал в комментарии «Звезде».

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